Une effigie de ministre promenée et brûlée au carnaval du Nord à Liège

Le char principal du cortège était tracté à la force des mollets - © RTBF - Olivier Thunus

Le public est plus clairsemé dans les rues du quartier, mais la ferveur populaire est bien présente, que les spectateurs soient locaux ou venus de plus loin. " C’est très bien. Ca met de l’ambiance et ça occupe les enfants. Ils attendent ce moment depuis le début de l’année et ne parle que de ça et là on y est enfin " , explique un spectateur du quartier. Une autre spectatrice, venue de plus loin, est tout aussi conquise : " C’est la première fois que je le vois, je le découvre. Je ne suis pas du tout de la région donc ça me permet de découvrir un carnaval différent ".