Une école de Flémalle fermée suite à un cas de Covid-19 dans une classe de maternelle

Une école totalement vide. Depuis ce matin, l'établissement est fermé. Un enfant de première maternelle y a été testé positif au Covid-19.

Détecté grâce à la prise de température

Un cas révélé grâce à un thermomètre infrarouge, qui a permis de voir que l'enfant avait de la température. Francis Vanmeeteren, responsable du service enseignement pour la commune de Flémalle: "Ça a été en tout cas l'élément qui a permis de révéler la suite de la situation et de contacter les parents pour qu'ils puissent consulter le médecin, et constater que cet enfant était atteint du virus. C'est donc un outil bien utile dans l'école qui permet de déceler ce type de problème".

La commune ne veut prendre aucun risque

Le frère et la sœur de cet enfant sont aussi scolarisés ici, mais dans d'autres bulles. La commune n'a donc voulu prendre aucun risque. Elle a préféré fermer toute l'école. Isabelle Simonis, la bourgmestre de Flémalle: "C'est la première situation qui se passe dans notre commune, dans notre enseignement. Depuis le début, on a toujours voulu faire les choses correctement et il nous semblait que c'était nécessaire, à la fois pour les enseignants mais aussi pour les familles".

Le personnel également prié de rester chez lui

Les parents ont tous été avertis dans la soirée. Le personnel aussi. Comme les 250 élèves, il est prié de rester chez lui. Rudy Graindorge, conseiller pédagogique pour les écoles communales de Flémalle: "La commune, afin de limiter au maximum les risques, a décidé d'écarter tous les enseignants qui fréquentent l'établissement mais également tout le personnel qui y est de passage. Les maitres spéciaux, le personnel d'entretien, le personnel de garderie, toutes les personnes qui sont passées dans notre structure entre lundi et mercredi".

Un système de traçage a été mis en place

Un système de traçage est mis en place. Il devra identifier les enfants qui ont été en contact avec le cas positif et avertir leurs parents. L'école, elle, est fermée jusqu'à nouvel ordre. Elle sera désinfectée de fond en comble dans les prochains jours.