Une dizaine de patronnés hospitalisés lors de leur camp à Amblève: intoxication alimentaire?

Cette nuit, une vingtaine de patronnés originaires de la province du Luxembourg ont été victimes d'une suspicion d'intoxication alimentaire lors de leur camp à Zur Eidt, au lieu-dit Gut Eidt, dans la commune d'Amblève.

Onze d'entre eux, âgés de 7 à 16 ans, ont été évacués vers les hôpitaux de la région. Le camp comptait environ 80 enfants et animateurs issus du patro de Sainte Marie de la commune de Libramont.

L'Afsca (Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire) s’est rendue sur place ce vendredi matin. " Nous allons prendre des échantillons de ce qui a été mangé jeudi et des échantillons d’eau potable pour vérifier si effectivement il s’agit d’une intoxication alimentaire et à quoi elle est due ", explique Stéphanie Maquoi, porte-parole de l’Afsca.

Rien ne dit qu’il s’agit effectivement d’une intoxication alimentaire. Cela pourrait aussi être un enfant arrivé malade au camp qui aurait contaminé plusieurs autres patronnés. Les résultats de ces analyses seront connus d'ici trois à quatre jours ouvrables.

En attendant, l’Afsca rappelle quelques conseils pour les camps scouts et patro : " Il faut bien respecter la chaîne du froid. Donc ce qui est froid doit rester froid, et donc rapidement être au frigo une fois que ça a été acheté. On ne laisse pas non plus les mets qu’on a préparé à température ambiante. Je sais aussi que c’est écolo de garder les restes, mais soit on les met directement au frigo, soit on les jette si on n’a pas de frigo. Il faut aussi bien respecter les principes d’hygiène de base comme bien se laver les mains. On peut également faire bouillir les essuies de vaisselle pour éviter de propager des bactéries en nettoyant la vaisselle. Il est aussi important de bien respecter les régimes alimentaires pour éviter des réactions allergiques des enfants qui pourraient être allergiques à l’une ou l’autre denrée alimentaire ", précise-t-elle.