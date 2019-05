Une démonstration de maîtres-chiens à la Protection civile de Crisnée

Nous avons assisté à une démonstration sur le site de la Protection civile à Crisnée, où l'instructeur et maître-chien Jean-Marie Ceulemans nous a présenté son berger belge malinois: « C'est une femelle. Elle a 6 ans et est brevetée en quête et en décombres » explique-t-il. « Pour la quête, il s'agit de la recherche de personnes disparues en milieu naturel. Pour les décombres, cela concerne l'effondrement de maisons, les explosions, glissements de terrain, ou encore les tremblements de terre ».

Le chien est ici suspendu à des cordes, à plus ou moins six mètres de haut. - © RTBF

« Ici, le chien est suspendu à des cordes, à plus ou moins six mètres de haut » explique Chantal Borremans, instructeur et maître-chien depuis 2000 . « On est parfois obligés d'amener le chien de manière autre que pédestrement, suivant les catastrophes. Ici, il est amené par l'équipe de grimpe qui le fait descendre sur les cordes. Une fois que le chien sera descendu, il va partir en recherche. C'est toujours le maître avec son chien ».