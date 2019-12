Une dame condamnée à une indemnité après un message calomnieux sur Facebook

Une habitante de Lierneux a été condamnée jeudi par la cour d'appel de Liège à payer des dommages et intérêts de 500 euros à sa victime après avoir commis des faits de calomnie par l'intermédiaire d'une publication sur Facebook. Attachée à la cause animale, la prévenue avait dénoncé des maltraitances de la part de la propriétaire d'un manège de Thimister-Clermont. Sa publication avait été relayée et commentée par 5.000 internautes.

La prévenue avait été en relations d'affaires avec la dame dont elle dénonçait les actes de maltraitance. Leur dispute s'était transformée en conflit autour de l'achat d'un terrain. En passant devant la propriété de son adversaire, la prévenue avait remarqué qu'un troupeau de chevaux avait disparu.En novembre 2016, un cheval qui rencontrait des ennuis à la hanche avait été euthanasié par un vétérinaire et laissé en bord de terrain en attente de son enlèvement par le clos d'équarrissage. La prévenue avait réalisé des photos de l'animal mort. Elle avait aussi pénétré dans la propriété pour prendre des photos des installations. Elle avait dénoncé le fait que les chevaux avaient été trop longtemps enfermés.Sur Facebook, la prévenue avait publié un "post" dans lequel elle dénonçait des faits de maltraitances envers des animaux, plus particulièrement au sujet des chevaux qu'elle considérait comme sous-alimentés. "Honte à vous", avait-elle indiqué. Sa publication avait été relayée et commentée en termes négatifs par 5.000 internautes adeptes de la cause animale.La prévenue avait contesté l'intention de nuire. Seule le volet civil était encore à examiner par la cour. La prévenue a été condamnée à verser 500 euros et différentes indemnités de procédure à la dame qu'elle avait calomniée.