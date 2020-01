Une culture de micro-pousses s'est implantée à Poulseur

Agrémenter ses plats de jeunes pousses de diverses plantes ou de fleurs comestibles, c’est assez tendance dans les restaurants, et même chez les particuliers. Ces micro-pousses, comme on les appelle, il faut les produire et ils sont peu à le faire dans notre région. C’est le cas de Séverine Colson. Elle s’est installée il y a peu dans un ancien hôtel du centre de Poulseur. C’est là qu’avec son compagnon, elle produit une bonne dizaine de sortes de micro-pousses.

" Jusqu’à présent, ce sont les restaurateurs qui achètent ce type de produit mais on aimerait vraiment toucher les particuliers aussi, qui se montrent vraiment intéressés par cela. Nous fournissons une bonne vingtaine de restaurateurs du côté de Liège, de Spa et de Herve ", explique Séverine Colson.

" Nous nous sommes lancés dans cette culture parce que nous produisons aussi des fleurs comestibles. Or la saison était trop courte avec seulement les fleurs, donc maintenant on peut cultiver toute l’année et en plus, les restaurateurs qu’on livrait pour les fleurs utilisaient aussi des micro-pousses donc maintenant c’est une pierre deux coups chez les mêmes chefs ".

Le couple s’est implanté à l’ancien hôtel des quatre fils Aymon, à Poulseur, dans le cadre d’une action de développement local visant à soutenir une économie locale favorable au climat.