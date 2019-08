Une commémoration ce lundi à Spa, en mémoire d'Amaury Delrez

C’était il y a tout juste un an, à Spa. Un policier de 38 ans, Amaury Delrez, était abattu lors d’une intervention nocturne. Le tir était venu d’une voiture dans laquelle se trouvaient trois personnes. Un an après, l’enquête est toujours en cours. Un délai qui n’est pas anormal vu la complexité de certains éléments, et notamment le fait que le principal inculpé soit un ressortissant néerlandais.

C’était la nuit précédant le grand prix de Formule Un à Francorchamps. A Spa, il y a du monde. Et durant la nuit, c’est le drame. La nuit du 26 août, vers deux heures du matin, les policiers de la Zone Fagnes sont appelés pour une altercation dans un café. L’équipe en route croise un véhicule dans lequel des personnes ayant participé à cette altercation sont présentes, explique Gilles de Villers Grand Champs, procureur de division de Verviers. Les policiers décident de contrôler le véhicule et à ce moment-là, l’un des passagers va brandir une arme et tirer sur le policier. Et l’abattre. Le policier sera tué sur le coup.

Depuis, de nombreux devoirs d’enquête ont été réalisés. Trois personnes ont été inculpées et une, un néerlandais d’une trentaine d’années, le tireur présumé, reste en prison en attendant le procès. Cette personne est toujours sous mandat d’arrêt actuellement, ajoute Gilles de Villers Grand Champs. La qualification qui a été retenue par mon office au moment de l’arrestation, c’était le meurtre et la tentative de meurtre contre le deuxième policier qui était présent. On verra la qualification qui sera retenue définitivement quand ce dossier sera clôturé, ce qui n’est pas le cas pour l’instant.

Quant au procès, il viendra après les divers devoirs d’enquête encore à réaliser. Aucun délai n’est avancé par le parquet.