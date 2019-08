Une clinique vétérinaire réservée aux nouveaux animaux de compagnie (NAC)

Vet'exotics est une clinique vétérinaire exclusivement réservée aux nouveaux animaux de compagnie (NAC). Elle vient d’ouvrir ses portes en région liégeoise. Parmi ces animaux, on retrouve par exemple les reptiles, les rongeurs ou encore les perroquets. De plus en plus de Belges adoptent des animaux exotiques qui nécessitent aussi des soins.

Frédéric Gandar est un vétérinaire qui ne s’occupe pas des chiens et des chats mais bien de ces nouveaux animaux de compagnie. Depuis quelques années, les NAC sont de plus en plus nombreux dans nos foyers. Ce vétérinaire ne manque donc pas de travail."On a de plus en plus de nouveaux animaux de compagnie et les propriétaires sont demandeurs d’avoir un service capable de gérer ces animaux, parfois un peu hors du commun, de manière similaire aux chiens et chats", explique-t-il.

Avec Hélène Deflers, vétérinaire spécialiste des NAC, ils viennent d’ouvrir cette clinique dédiée aux NAC et proposent les services adaptés. "Maintenant, on met des cathéters à des lapins, des sondes à d’autres animaux. On les met sous perfusion. On fait beaucoup de choses, qu’on n’envisageait pas il y a quelques années d’ici", explique la vétérinaire.

Dans une majorité des cas, ces vétérinaires jouent un rôle préventif. Souvent, les propriétaires de ces animaux les méconnaissent. C’est valable pour les serpents mais aussi pour les lapins. "Souvent les lapins ont tendance à manger trop de granulés. Par conséquent, ils délaissent le foin. Malheureusement comme leurs dents poussent toute leur vie, le fait de ne pas manger de foin va faire qu’ils n’usent pas leurs dents et on arrive à des abcès dentaires", précise Hélène Deflers, vétérinaire spécialiste des NAC.

Pour détenir certains animaux de compagnie, il faut un permis d’environnement. Pourtant, 60 à 70% des propriétaires n’en ont pas.