Une cinquième édition pour le "Bueren en fleurs"

La montagne de Bueren s'est à nouveau métamorphosée en une immense fresque florale à l'occasion de la cinquième édition de "Bueren en fleurs" qui commémore les 100 ans de la fin de la Grande Guerre. Une septantaine d'agents du Service des Plantations de la Ville ont été mobilisés pour l'installation de quelques 22.300 plantes qui ont, pour quelques jours, pris possession des 374 marches les plus célèbres de Liège. "Nous venons tracer les formes à l’avance avec des craies et mettre des repères au niveau des maisons et de la rembarde" détaille David Bruck, l’un des agents. Vincent Thiery, lui, travaille tout au-dessus des escaliers : "On place chaque plante suivant les croquis déjà dessinés. Plus on monte, plus les formes sont complètement disproportionnées. Nous avons besoin d’une aide pour nous replacer et pour nous orienter"

Munie d'un talkie-walkie, c'est Marie-Hélène Théâtre, responsable du service des plantations, qui en bas de l'escalier, dirige les agents, dispersés sur les centaines de marches. C'est aussi elle qui a dessiné le plan et passé commande des plus de 22.300 fleurs annuelles, celles-ci ayant une floraison plus spectaculaire que les plantes vivaces.

Et cette année, en cas d'orage, des mesures particulières ont été prévues : "Pour parer à l’effet cascade de chute d’eau qui dévale les marches, nous avons placé des sacs de sable en chicane dans le haut de la montagne de Bueren pour essayer de dévier les eaux qui arrivent par le dessus de la Citadelle, dans la rue qui descend et pas dans les escaliers."

L'inauguration de ce "Bueren en fleurs" 2018 aura lieu ce vendredi 8 juin à 17h et sera à admirer jusqu’au 13 juin.