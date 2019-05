Une chaire dédiée aux entreprises familiales à HEC Liège

Une chaire consacrée aux entreprises familiales a été créée à HEC Liège, en partenariat avec la Banque du Luxembourg. Les travaux de recherche académique s'étaleront sur trois ans et questionneront le modèle de l'entreprise familiale.

En Belgique francophone, 75% des sociétés sont des entreprises familiales. Ce modèle est souvent cité en exemple pour sa contribution à la création de richesse et d'emplois, pour sa pérennité ou encore pour sa capacité d'adaptation ou son rôle social. Et pourtant, ces entreprises familiales ont été moins étudiées.

"Cependant, l'entreprise familiale est multiforme et son modèle ne doit pas nécessairement être considéré comme une fin en soi. À ce titre, la Banque de Luxembourg et HEC Liège ont souhaité interroger les limites de ce modèle, pour l'entreprise et pour la famille elle-même", explique-t-on dans un communiqué.

Au cours des trois prochaines années, la chaire abordera diverses questions relatives aux entreprises familiales, évaluera les bonnes pratiques et tentera de proposer des solutions tangibles aux entrepreneurs familiaux. Des évènements de sensibilisation à destination des entrepreneurs familiaux seront également organisés.

"Pour mener à bien ces projets, une nouvelle chercheuse-doctorante, Raphaëlle Mattart, a été engagée à HEC Liège. Elle travaillera sous la supervision académique de Nathalie Crutzen, la directrice de la chaire. La Banque de Luxembourg fait partie du Comité de Pilotage de la chaire, en la personne de Philippe Depoorter. Ce comité est en chargé de définir les thèmes de recherche ainsi que le déroulé de l'étude doctorale", précise-t-on encore.