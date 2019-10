Une centrale électrique liégeoise pour éclairer un complexe hôtelier sénégalais

Ce mardi, un conteneur quitte le quartier du Longdoz, pour rejoindre la région de Casamance. A l’intérieur, une centrale solaire mobile : des onduleurs, des convertisseurs, des batteries lithium ion, et de quoi monter cent soixante panneaux photovoltaïques, une fois arrivés à destination. C’est un projet du groupe Minguet : l’homme d’affaires, connu pour ses investissements dans l’immobilier basse énergie en région liégeoise, est également propriétaire de la résidence Amigo Bay, sur la côte sénégalaise.

Le but, c’est d’assurer l’indépendance électrique d’un parc résidentiel d'une quinzaine de bâtiments, des bureaux, des ateliers, des climatiseurs et des piscines chauffées. Le soleil brille dix mois par an, là-bas, et les batteries peuvent stocker l’excès de courant produit en journée pour le restituer la nuit. En cas de charge insuffisante, le réseau local peut suppléer, et, en cas de défaillance, un groupe électrogène au diesel peut intervenir. L’installation peut être pilotée à distance. Selon le concepteur, le prix de revient du kilowattheure, avec cette technologie, est particulièrement avantageux.