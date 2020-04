Une centenaire liégeoise a vaincu le Covid-19

Une centenaire liégeoise a vaincu le coronavirus. Ce matin, elle a quitté le Centre hospitalier du Bois de l'Abbaye de Seraing. C'est quelques jours après avoir fêté son 100ème anniversaire.

C'est sous les applaudissements du personnel soignant et l'objectif des caméras et des photographes que Julia Dewilde quitte sa chambre. Elle va aujourd'hui regagner sa maison de repos après 15 jours d'hospitalisation. Trop impressionnée, elle ne s'exprimera pas devant les journalistes venus l'accueillir à sa sortie. Mais l'infirmière en charge de ses soins, Lora Bertrand, raconte qu'elle revient tout de même de loin: "On a eu fort peur au début car ça n'a pas été évident. Et puis, au fur et à mesure des jours, elle a très très bien récupéré. Elle fait partie de notre plus belle réussite".

La centenaire a été admise à l'hôpital mi-avril, notamment pour des problèmes respiratoires. Elle a été diagnostiquée positive au Covid-19 mais n'a jamais été admise aux soins intensifs ni intubée. Des remèdes assez simples ont en fait suffi pour la remettre sur pied. "Un soutien en oxygène adapté à ses besoins et une hydratation lui ont été procurés. Ici, un antibiotique lui a été donné pour compléter un traitement antibactérien qui était suspecté en parallèle. Elle a évolué favorablement" explique le Dr Anne Coenen, cheffe du service gériatrie.

Le soutien familial, un moteur pour la guérison

Mais ce qui a beaucoup joué sur sa revalidation, ce sont les contacts avec sa famille. De nombreuses vidéoconférences ont été organisées par le personnel de l'hôpital. Sa chambre a également été tapissée de photos de ses proches et de son fidèle animal de compagnie. De quoi lui redonner le moral et l'envie de guérir. Cameron Haskoy, assistant en gériatrie, explique: "Le support de sa famille, les messages d'encouragement qu'elle a reçus quotidiennement, les affiches qu'elle avait dans sa chambre, des mots, des photos de ses proches ... Je pense que ça, surtout chez les patients gériatriques, c'est un moteur vers leur guérison".

Julia, qui a fêté ses 100 ans à l'hôpital samedi dernier, va maintenant pouvoir regagner sa chambre en maison de repos où elle profitera d'un peu de repos à l'abri des caméras.