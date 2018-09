Une centaine de policiers rassemblés devant le palais de justice de Liège

Une centaine de policiers se sont rassemblés devant le palais de justice de Liège ce matin. Une action menée également devant plusieurs autres palais de justice dans le pays. En cause, la libération sous bracelet électronique d'un des meurtriers de la policière Kitty van Nieuwenhuysen.

Mais il ne s'agit ici que de la goutte qui a fait déborder le vase car pour les policiers, le malaise va au delà. Pour les policiers, c'est un vrai ras-le-bol et avec des actions comme celles-ci, ils veulent le faire savoir : " Les gens en ont marre, ils sont à bout. Il manque 3.700 policiers en Belgique et il faut assurer des missions de plus en plus importantes et de plus en plus difficiles et dangereuses. Il y a de moins en moins de considération de la population, des malfrats même si là on s’y attend, mais surtout de nos autorités ", détaille Thierry Belin, secrétaire national du Syndicat national de police et de sécurité.

Joselyne Beulers est inspecteur à la zone de police Ans - Saint Nicolas. Elle parle d'un manque de respect qui s'observe au quotidien : " Bien souvent le suspect ne répond pas aux convocations. Nous renvoyons alors le dossier au parquet qui nous le renvoie quand même : si le suspect ne vient pas à nous, c’est à nous d’aller à lui. Et s’il m’arrive de sortir, je vois que les gens ne respectent plus rien. Il y a beaucoup de laxisme ", regrette-t-elle.

Les actions menées par les policiers cette semaine, notamment les agents qui se déclarent malades, a des conséquences sur l'organisation des procès, notamment celui de motards devant la chambre criminelle de Liège. " L’absence des policiers empêche la tenue de cette chambre criminelle qui est actuellement reportée de jour en jour. Pour les autres audiences, il peut aussi y avoir des conséquences puisque s’il n’y a pas de policiers, on ne sait pas assurer la sécurité des audiences. Il y a aussi la question du transfert des détenus. De plus en plus de détenus ne sont pas transférés des prisons pour les audiences ", constate Françoise Diverse, magistrate de presse.

Des conséquences telles que le tribunal envisage de faire appel à l'armée pour assurer la poursuite jeudi du procès criminel.