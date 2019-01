Une centaine de gilets jaunes manifeste dans les rues de Liège ce samedi

Quel est l'état de la mobilisation des gilets jaunes, au sortir de la "trève des confiseurs" ? Ils ont été une centaine à défiler, ce samedi: ce n'est pas la grande foule, mais ce n'est pas non plus en recul par rapport aux dernières marches. C'est un "noyau dur", qui semble rejoint de plus en plus par des militants de gauche, pétébistes, communistes, insoumis....

Parmi les gens qui ont pris la parole, Thierry Muller, un vétéran du collectif "chômeurs pas chiens", membre du groupe "riposte" : "Il y a eu, ces qutre dernières années, de très fortes mobilisations syndicales, mais le gouvernement n'a reculé sur rien; les gilets jaunes apportent de nouvelles formes de lutte, et nous avons besoin de ça. C'est une lutte menée par des gens d'en-bas, dont je fais partie, et j'espère que les blocages, très ciblés, très pertinents, vont avoir plus d'efficacité."

Et d'avouer des réticences à rejoindre ce mouvement, au départ, face à des revendications difficiles à cerner. Quant à savoir s'il convient de classer les gilets jaunes à droite ou à gauche, Thierry Muller rétorque: "Je n'en sais trop rien, mais ce n'est pas la question; c'est une lutte de gens qui n'en peuvent plus dans la société où ils vivent, qui subissent un rapport de domination, et qui essayent de le renverser, donc.... c'est sans doute de gauche...."