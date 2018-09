Une centaine de compteurs bi-horaires bloqués au tarif jour en région serésienne

Depuis l'incendie de trois cabines haute tension le 17 septembre dernier en région liégeoise, certains clients de Resa, le gestionnaire du réseau d'électricité, ont remarqué que leur compteur bi-horaire ne fonctionnait plus correctement. Un problème qui leur fait craindre des factures plus élevées que la normale.

Joseph Smets habite Seraing. En plein dans la zone touchée par les conséquences de l'incendie des cabines haute tension de Seraing, de Flémalle et de Grâce-Hollogne. En observant son compteur, il a remarqué un problème : " J’ai remarqué que le compteur de nuit ne s’enclenchait plus. Donc tout ce qui est chauffe-eau électrique, on ne sait plus le programmer pour qu’il s’enclenche la nuit tout seul. Je dois le pousser en automatique moi-même, le surveiller et l’arrêter. Il y a aussi un problème de surtension d’électricité qui fait que les radio-réveils par exemple avant d’une heure, une heure trente ".

Resa confirme l'existence du problème mais en minimise l'impact : " Effectivement depuis l’incident du 17 septembre, il subsiste quelques dizaines de clients, une centaine tout au plus, qui pourraient rencontrer des problèmes au niveau du basculement entre compteur horaires jour/nuit. La raison est simple : ces clients sont alimentés par des générateurs électriques et ceux-ci n’envoient pas le signal au compteur pour basculer de la tarification jour à la tarification nuit. Toute cette situation devrait être normalisée dans le courant de la semaine prochaine ", précise Marie-Pierre Deghaye, porte-parole de Resa.

Les personnes ou entreprises qui auraient absolument besoin de leur compteur de nuit durant la semaine à venir peuvent contacter le service dépannage de Resa (04/263.18.80). Ceux qui constateraient une facture beaucoup plus élevée peuvent introduire une réclamation (info@resa.be).