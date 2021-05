Une centaine d’artistes pour un parcours d’un week-end à Fléron

Une centaine d’artistes à découvrir tout au long d’un parcours de 21 km, c’est ce que propose la commune de Fléron ce week-end à l’occasion de la première édition de "Parcours d’Artistes". Le point de départ : l’Espace Culture, à Romsée.

" Les visiteurs sont invités à se promener au départ de l’Espace Culture et dans différents lieux qui parcourent les quatre villages (Magnée, Romsée, Fléron et Retinne), et ils pourront découvrir des représentations d’art, de culture, dans plein de secteurs différents, que ce soit de la peinture, de la sculpture, de la photo, de la vidéo, mais aussi des choses un peu plus originales et des artisans qui mettent leur œuvre à l’honneur : boulangerie, bière, danse, arts du cirque, etc. On a plus d’une centaine d’artistes et une trentaine de lieux ", détaille Sophie Fafchamps, l’échevine de la Culture.