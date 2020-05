Une centaine d'animaux périssent dans l'incendie d'une ferme de Villers-le-Bouillet

Un incendie s’est déclaré ce mercredi soir dans une ferme de Villers-le-Bouillet. Plus d’une centaine de vaches ont péri dans les flammes. Les pompiers étaient toujours sur place ce matin.

Il était un environ 18 heures hier lorsque le feu a pris dans cette ferme agricole du village de Fize-Fontaine. L’incendie a ravagé 2 hangars, où se trouvait justement le bétail. Il y avait là 300 vaches Blanc-bleu Belge élevées pour leur viande, ainsi que de la paille, fortement inflammable, ce qui explique la violence de cet incendie. Les fumées étaient d’ailleurs visibles depuis l’autoroute E42.

Un tiers du bétail a péri dans les flammes

Dans un premier temps, les riverains et les agriculteurs des environs sont intervenus, en puisant l’eau dans un bassin d’orage tout proche et en essayant de libérer les animaux. Puis une quarantaine de pompiers venus des zones de Hesbaye, Huy et Liège, la protection civile et la police ont pris le relais.

Un vétérinaire a apporté les premiers soins aux veaux et aux vaches touchées. Mais le bilan est très lourd : un tiers du cheptel a péri dans les flammes. Aucune perte humaine n’est à déplorer.

Le parquet va ouvrir une enquête

Pour l’instant, on ne connaît pas encore les causes de l’incendie. Le parquet va ouvrir une enquête. Un expert doit se rendre sur place aujourd’hui pour tenter de déterminer l’origine du sinistre.