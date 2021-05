Une caravane des sons à Soumagne et alentours

Le Centre culturel de Soumagne s’est doté d’un nouvel outil, en collaboration avec les Jeunesses musicales de la Province de Liège. Il s’agit d’une Caravane des sons, dont le but est de permettre de vivre une expérience culturelle et artistique.

Ce nouvel outil se veut itinérant et ira à la rencontre des enfants dans les cours d’école des neuf établissements partenaires répartis sur le territoire des communes de Beyne-Heusay, Blegny, Fléron, Olne et Soumagne, mais aussi sur les places publiques des communes partenaires. Elle vise à permettre à différents publics de participer à une expérience culturelle et artistique en proposant des activités autour des Arts de la scène.

La Caravane des sons veut aussi réduire les frontières entre écoles et familles, entre élèves et habitants des quartiers, entre quartiers favorisés et défavorisés. Elle veut ainsi faciliter l’accès à la culture et à la pratique musicale tout en diminuant les barrières entre les différents publics.

Elle se présente comme un espace optimisé et modulable pensé par des professionnels de la scène et propose quatre configurations : un espace de travail, de discussion, d’atelier ou d’enregistrement (4-5 personnes) ; un espace numérique de 4 tablettes interactives permettant l’expérimentation et la création sonore ainsi que l’écoute et le visionnement de contenus musicaux ; un espace de diffusion vers l’extérieur (musiques préenregistrées sur les tablettes ou diffusées via un périphérique sur la sono externe) ; ou encore un espace scénique pouvant accueillir des artistes amateurs ou professionnels (du solo au trio).