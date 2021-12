Une campagne de communication pour soutenir les commerçants liégeois

Avec la crise sanitaire, les inondations et les chantiers, les commerçants liégeois souffrent. Ils ont lancé un cri d’alarme aux autorités communales, et une campagne de communication va être lancée dès ce vendredi, pour un mois. Une campagne qui sera suivie d’autres. Une campagne autour de trois axes : l’invitation à revenir à Liège, l’accessibilité de la ville et sa sécurisation.

Des badges à échanger, des chaufferettes pour les mains, des sacs réutilisables dessinés par des artistes liégeois, voilà pour les goodies qui seront distribués durant cette campagne. Mais celle-ci se jouera aussi sur les réseaux sociaux : " Une campagne un peu décalée qui va se décliner sur les réseaux sociaux, avec un support musical adapté signé du DJ Charles Schillings ", précise le bourgmestre Willy Demeyer.

Une campagne qui veut aussi mettre en avant l’accessibilité de la Ville : " Pour les piétons, les vélos avec des parkings vélo sécurisés, et puis alors il y a la ronde des parkings qui permet de connecter les véhicules vers les places disponibles. Il y a aussi un parking de persuasion du côté de Vottem, avec une ligne qui a été renforcée avec les TEC, et un parking à Angleur avec des liaisons possibles en train ", détaille Gilles Forêt, échevin de la mobilité.

Une visibilité accrue de la police est aussi annoncée pour le volet sécurisation. Et cette campagne, elle semble répondre aux attentes des commerçants. Emmanuelle Wégria est une d’entre eux : " Nous souffrons effectivement énormément. Pour nous, c’est presque un acte militant de rester à Liège. Ici, on a initié une campagne coup de poing au look un peu punk. Le but, c’est de faire revenir les gens à Liège. Le cri d’alarme a été entendu ", estime-t-elle.

D’autres campagnes de soutien sont annoncées tout au long de l’année.