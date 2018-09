Une boisson énergisante 100% liégeoise

C'est une nouvelle boisson énergisante, et elle est 100% liégeoise! Son nom: Wise. Elle a été mise au point par un pharmacien liégeois.

Cette boisson est présentée comme 100% naturelle et ne contient aucun des ingrédients régulièrement dénoncés comme nocifs pour la santé. Medhi Ben Brahim est le créateur liégeois de ce nouveau "cocktail" énergisant. Ce pharmacien a mis trois ans pour trouver les bons dosages: "Wise veut dire judicieux" explique-t-il. "C'est une boisson qui est 100% naturelle, sans taurine. Elle est deux à trois fois moins sucrée que les autres boissons du marché. L'idée, c'était vraiment de proposer ça, un produit sain, un produit à base d'extraits de plantes, d'acides aminés, d'électrolytes, de vitamines. Dans une cannette par exemple, vous avez 100% des apports journaliers recommandés en vitamine C".

Déjà un millier de points de vente

L'objectif, c'est de proposer quelque chose de différent de ce qui existe déjà sur le marché, comme le souligne Medhi Ben Brahim: "Actuellement, on est microscopique sur le marché. Notre ambition, c'est vraiment de proposer quelque chose de différent. Et quand on voit les quantités de ce genre de boisson qui sont vendues, il n'y a pas besoin d'aller les détrôner pour en faire un succès. Il suffirait d'aller convaincre une certaine partie des consommateurs de switcher vers Wise, ce serait déjà un grand succès". Car il faut le savoir, rien que Red Bull vend actuellement 6 milliards de cannettes par an dans le monde.

Commercialisée il y a quelques mois à peine, Wise n'est, pour l'instant, distribuée qu'en Belgique. Mais déjà dans un millier de points de vente: grandes surfaces, épiceries, stations services. Et le prochain objectif, c'est de s'attaquer aux marchés étrangers.