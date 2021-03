Une biotech liégeoise rachetée 130 millions de dollars par le leader mondial de la santé féminine

Le biotech wallon a de beaux jours devant lui. Après Charleroi, c'est Liège qui voit l'une de ses entreprises être rachetée par un géant américain. Cette biotech liégeoise, c'est Diagenode, une société spécialisée dans le diagnostic moléculaire. Elle s'est d'ailleurs récemment fait connaître du grand public en commercialisant les tests salivaires de dépistage du COVID-19 développés par l’Université de Liège. Voilà qui a séduit l'un de ses vieux partenaires, le géant américain Hologic, qui la rachète pour 130 millions de dollars.

Ce rachat va permettre à la société liégeoise fondée en 2003 de collaborer avec les équipes américaines de San Diego spécialisées dans la recherche et le développement de diagnostics viraux. "Nous travaillions en partenariat avec Hologic depuis 2016, ce qui nous a par le passé permis de faire grandir nos propres capacités à Liège. Je suis confiant dans l’avenir et dans le fait que cette acquisition s’inscrit dans la bonne voie, pour Diagenode et ses associés. Intégrer Hologic devrait permettre d’amener à leur plein potentiel des produits en développement, et de continuer à alimenter les efforts de croissance dans le secteur du diagnostic " a déclaré Didier Allaer, fondateur et patron de Diagenode.

Qui plus est, Diagenode va devenir le centre de fabrication, de recherche et de distribution en Europe pour Hologic. Cela démontre une nouvelle fois que l'expertise wallonne en la matière séduit bien au-delà de nos frontières. "Cette acquisition traduit la maturation croissante de l’écosystème liégeois et wallon, et montre que l’on a des sociétés qui ne sont plus des jeunes pousses, mais qui se trouvent dans une phase de maturité et de croissance à même de contribuer au redéploiement économique de la région" se réjouit Marc Foidart, directeur des opérations en charge des sciences du vivant chez le fonds d'investissement liégeois Noshaq.