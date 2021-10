Une "biotech connection" pour financer le stade du Standard

Plusieurs vedettes du ballon rond ont récemment apporté de l’argent frais pour financer le futur stade du Standard, et la presse en a beaucoup parlé. Que des joueurs de foot s’associent à la rénovation d’une infrastructure sportive obéit pourtant à une certaine logique. La publication officielle de l’acte notarié révèle un phénomène autrement plus étonnant : la présence dans ce tour de table, d’investisseurs qui ont fait fortune dans les biotechnologies, souvent issues de recherches universitaires.

Le propriétaire des "rouches" a d’ailleurs été jusqu'à la fin septembre actionnaire d’une entreprise de ce secteur, Xpress Biologics, qui produit des molécules de protéines et de fragments d’anticorps, et qui vient de passer sous le contrôle des français d'ArchiMed . La firme herstalienne a eu comme administrateur Patrick Georges, qui figure parmi les souscripteurs de l’Immobilière du Standard par l’intermédiaire d’une société patrimoniale familiale. Dans la liste figue encore le professeur Joseph Martial, ancien patron du laboratoire de génétique du Sart-Tilman et fondateur d’Eurogentec, aujourd’hui cédé à un groupe japonais. Ou encore, à titre personnel, Marc, le fils du baron Foidart qui a lancé Mithra à la toute fin du vingtième siècle, fils au centre de la grappe de l’industrie wallonne des sciences du vivant pour le compte d’Epimède, et par ailleurs président exécutif d’EyeD Pharma, spécialiste des polymères pour implants ophtalmologiques.

A noter encore, dans le capital de l’Immobilière du Standard, de Didier Allaer, qui vient de réaliser une juteuse opération avec la revente de Diagénode, ce fleuron des diagnostics de maladies virales, qui a participé aux fameux contrats des tests salivaires anti-covid, désormais sous pavillon américain Hologic

Ces gens se connaissent, se fréquentent, gravitent ou ont gravité dans l’orbite du fond de relance Noshaq, qui a souvent contribué à leur impulsion. Leur "diversification" en bâtisseurs de stade consacre sans doute la montée en puissance de cette nouvelle manière de créer la richesse de l’agglomération liégeoise.