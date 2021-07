Une belle histoire de solidarité entre un cafetier de Vosselaar et un autre de Verviers

Lorsqu’un drame survient, comme les récentes inondations, il y a souvent de belles histoires qui voient le jour. La solidarité a été importante depuis un peu plus d’une semaine. Et cette solidarité, elle touche par exemple un cafetier de Verviers dont l’établissement a été dévasté par les eaux.

Il s’appelle Georges Goffart et depuis des années, il exploite un café au centre-ville de Verviers. Et ce cafetier, il va bénéficier de l’aide d’un de ses collègues de Vosselaar, en province d’Anvers. Les deux hommes ne se connaissent pas, mais ils vendent la même bière dans leur établissement, la bière de la Paix-Dieu. Ce cafetier solidaire, c’est Jef Matthé : " Je ne connais pas cette personne mais il vend la même bière que moi. J’ai vu la situation à la télévision et j’ai été touché par l’émotion. Avec ma femme, on s’est dit qu’on pouvait faire quelque chose pour les aider ", explique-t-il.

Ce dimanche, le patron du ‘t Bergske organisait une fête dans son café pour les 50 ans de son épouse. Il comptait donc profiter du monde présent pour constituer une cagnotte : " C’est l’anniversaire de ma femme et c’est une grande fête ici, alors j’ai dit que je donnerai 10 pc des recettes. Je fais aussi une loterie avec des enveloppes et ce sera pour lui. Je ne le connais pas, je ne suis même jamais allé à Verviers, mais il m’a envoyé un sms de remerciement ", complète le cafetier.

Les deux hommes devraient se rencontrer en août ou en septembre, quand la situation sera meilleure, explique l’Anversois.