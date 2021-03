Une battle de DJ entre Tilff et Stavelot pour le Laetare

Tant à Stavelot qu’à Tilff, le carnaval aurait dû battre son plein ce dimanche 14 mars. Mais pour la deuxième année consécutive, le célèbre Laetare des Blancs Moussis à Stavelot et le traditionnel cortège de Tilff ne se tiendront pas. Les deux villes ont dès lors eu l’idée de célébrer le carnaval ensemble, à l’heure de leur cortège respectif, sous forme virtuelle originale.

Battle de DJ

"On cherchait quelque chose d’inédit à faire et on s’est dit : 'Tiens, pourquoi est-ce qu’on ne ferait pas une battle de DJ ?' Tilf à Stavelot, c’est du jamais vu. Et Stavelot à Tilff, ça ne se fera peut-être jamais plus", explique Cécile Depresseux du comité du carnaval de Tilff.

Tant sur l’Ourthe que sur l’Amblève, l’idée séduit, malgré des carnavals de genres opposés. "C’est le folklore de Tilf qui va s’opposer au Stavelotains, plus ruraux", se réjouit Jean-Marie Marquet, président du Laetare de Stavelot.

Un show en direct sur les réseaux sociaux

Tilff a délégué deux DJ pour cette battle, des valeurs sûres selon Cécile Depresseux : "Tous les deux nous ont organisé des soirées de folie. Ils connaissent bien leur carnaval, ils vivent aussi pour leur carnaval."

Deux DJ également défendront le Laetare musical de Stavelot. Jean-Marie Marquet : "Ce sera basé sur les chants de Stavelot, sur les sociétés de musique et leur répertoire… L’ambiance typique stavelotaine, quoi !"



DJ tilffois et stavelotains alterneront pour une heure de prestation chacun. À Tilff et à Stavelot, on dansera certainement dans les salons puisque l’évènement sera diffusé en direct sur les réseaux sociaux.