Une bataille de chiffonniers entre deux firmes liégeoises pour tailler les costumes du parlement wallon

L'enjeu, c'est la fourniture de costumes pour le personnel huissier, féminin et masculin, et les chauffeurs du parlement wallon, pendant les quatre prochaines années, avec prises de mesures, retouches et essayages. Avec un cahier des charges est très précis sur la qualité des tissus, grand teint et infroissable, ou sur les couleurs, belu marine ou gris. Au terme de la procédure, c'est l'entreprise ansoise Atelier du Val du Geer qui a été choisi.

Mais un concurrent évincé, un habilleur visétois, a introduit un recours. Son offre, en effet, a été déclarée non conforme parce que, pour les dames, il a présenté, comme modèles, des vestes et des jupes dans un textile en laine et polyester, mais sans "lycra", alors que c'est spécifiquement exigé, parmi les indications techniques. Il a néanmoins spécifié, dans un bordereau, la référence du matériau "stretch" qui serait utilisé, un produit de la marque allemande de prèt-à-porter Digel, qui comporte deux pour cent d'élasthane. L'élasthane, le nom générique de la fibre commercialisée sous la marque "lycra".... La raison de sa mise à l'écartc apparait donc cousue de fil blanc

Les magistrats du conseil d'état ont du se pencher sur les concepts de fluidité et d'élasticité horizontale pour finir, après deux ans et demi de réflxion, par annuler la décision du parlement wallon. Une demande de dédommagements est dès à présent envisagée...