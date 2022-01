Une "balade politique" du PTB au Val-Saint-Lambert

La section sérésienne du Parti du Travail de Belgique semble décidément faire de la reconversion du site des cristalleries un axe majeur de son action politique. Après de vifs débats en conseil communal, ce dimanche, elle a organisé une "balade" au Val Saint-Lambert, histoire de démontrer l’importance de garder cet espace dans le domaine public, et de ne pas le laisser aux mains de promoteurs privés. Depuis plusieurs semaines, le groupe Eloy a manifesté l’intention de s’investir dans ce dossier, sans que ses plans ne soient encore très précis. Cette arrivée risque de diluer la part de la ville, de la province ou de la région wallonne dans les sociétés qui se partagent la propriété du site.

Une centaine de militants, à la découverte des richesses patrimoniale du Val Saint-Lambert © Michel Gretry

La promenade a rassemblé une centaine de personnes, à la découverte des richesses du site. C’est un patrimoine naturel, comme l’a expliqué la présidente de l’association de défense du bois, qui se bat contre l’implantation d’un terrain d'accrobranche. Les lieux hébergent une faune et une flore digne d’intérêt, avec plusieurs espèces rares dont le lamprillon, une sorte d’anguille.

Mais c’est également un patrimoine industriel, témoin du passé, et des savoir-faire de la main-d’œuvre locale. Comme l’explique le chef de groupe Damien Robert, "on parle du patrimoine des gens ; la vie des sérésiens n’est pas toujours facile, c’est un bien collectif, et donc, pour le PTB, c’est un enjeu politique de savoir si ce qui nous appartient va rester à nous".