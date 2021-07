Une baignoire, c'est tout ce qu'il reste de la maison de Carole et René à Dolhain

A Dolhain, en bord de Vesdre, il y avait une belle maison avec un grand jardin, et une belle piscine. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Tout a été dévasté.

Il ne reste plus rien de la maison de Carole et René - 20/07/2021

Carole et René sont les propriétaires. Après les inondations, ils ont découvert ce triste spectacle: "Voici ce qu'il reste de la dalle de ma maison, et ma baignoire" constate avec regret René. "C'est moi qui l'avais maçonnée". "Les chambres à coucher se trouvaient de ce côté, le living là-bas, tout a été anéanti. La bourgmestre avait fait passer un avis sur Facebook, -et je dis merci aux Réseaux Sociaux-, un avis qui nous invitait à quitter les lieux. Heureusement. Sinon, je ne vous parlerais pas à l'heure actuelle" reconnait Carole.

Et pour le couple, il n'est pas question de reconstruire ici: "Non, non seulement par crainte, parce que ça s'est produit maintenant, et ça ne se reproduira peut-être jamais, mais pour nous c'est impensable. C'était notre paradis".

Un village dévasté, mais des habitants sains et saufs

A Dolhain, la bourgmestre avait fait évacuer la population de 11 rues très tôt lors des crues. Suite aux menaces de lâchage des eaux du côté du barrage d'Eupen, la bourgmestre avait en effet donné un ordre d'évacuation. Les habitants sont partis, et c'est ce qui les a sauvés.

Car aujourd'hui, l'ensemble du quartier est dévasté le long de la Vesdre. Les maisons, mais aussi le hall omnisports, qui doit être démoli, ainsi que l'école, très abîmée, et qui sera sans doute elle aussi rasée.

Seul l'ancien couvent a résisté aux eaux

Reste à côté du hall omnisports, le long de la Vesdre, un ancien couvent, classé, qui a résisté aux eaux. Jean Schmitz, son propriétaire, a eu bien peur. Mais heureusement, il a eu la vie sauve: "Moi, j'ai refusé l'évacuation. Je voulais rester, comme un vieux capitaine, à bord de mes bâtiments. J'ai pu voir la désolation s'annoncer d'heure en heure. La montée des eaux a été faramineuse. Il avait été annoncé que la montée des eaux serait aux environs d'un mètre, elle a atteint 5 mètres. Il était donc impossible de quitter les lieux la nuit. J'ai pu rejoindre ma famille qui, elle, avait dégagé les lieux bien avant -car évacuer, le mot est un peu faible-, aux alentours de 15 heures 30, en suivant le cheminement avec le moins de courant possible".