Une bagarre au couteau à Huy au cours des festivités du 15 août

Un individu a poignardé mercredi après-midi un jeune homme de 23 ans à Huy, a indiqué jeudi matin le parquet de Liège. La victime a été blessée à l'abdomen et le suspect a été privé de liberté avant d'être relaxé.

Il était près de 16h00 mercredi quand une violente bagarre a éclaté entre deux individus qui se trouvaient avenue des Ardennes à Huy, dans le cadre des festivités du 15 août. Après une altercation verbale, un des deux protagonistes, un homme âgé d'une soixantaine d'années, a sorti un couteau de sa poche. Il s'en est servi pour poignarder son rival âgé de 23 ans. Quand la police est arrivée sur les lieux, la victime était couchée sur le sol. Elle présentait une plaie à sang coulant au niveau de l'abdomen. Elle a directement été prise en charge par les services de secours et transportée à l'hôpital. Elle a reçu une incapacité de travail de sept jours.

L'agresseur a, lui, été interpellé peu de temps après les faits, à bord de sa voiture. L'arme n'a pas été retrouvée. Bien connu de la justice pour rébellion et coups et blessures, le suspect a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège. Il a toutefois été relaxé.