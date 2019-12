Une avalanche de chiques et de gougouilles belges dans une confiserie fine

"La Licorne Gourmande" est le nom de la boutique de confiseries fines située au 81 de la rue des Guillemins à Liège. Sa particularité réside dans le fait que la grande majorité des produits sucrés proposés sont fabriqués par des artisans belges.

De l’astrophysique à l’univers du sucre

Virginie Chantry vous accueille dans son épicerie fine dédiée aux produits sucrés d’origine artisanale. Au départ, la jeune femme a suivi des études qui ne devaient pas l’emmener vers une boutique de confiseries fines !

"De formation, j’ai une licence en physique et un doctorat en astrophysique. J’ai défendu ma thèse en fin de l’année 2019 et déjà à ce moment-là j’ai eu l’idée d’ouvrir un restaurant de sushis, explique Virginie Chantry. C’est à partir de ce moment qu’à débuter l’obsession d’avoir un business à moi et il fallait que cela soit en rapport direct avec la nourriture car je suis très gourmande".