Une astreinte de 10.000 euros par jour pour Fedasil au centre pour réfugiés de Spa

Dix mille euros par jour, c’est l’astreinte à laquelle va devoir se soumettre Fedasil s’il ne transfère pas rapidement près de 200 résidents du centre d’accueil de Sol Cress, sur les hauteurs de Spa, vers un autre centre.

Cette décision fait suite à la non-exécution d’une ordonnance de police de la bourgmestre de Spa. Il y a actuellement près de 400 résidents dans ce centre et cela cause divers problèmes sanitaires, de sécurité publique et de sécurité incendie. La Ville de Spa veut donc limiter leur présence à 200 personnes. Cela devait être fait pour le 8 novembre mais Fedasil ne s’est pas exécuté, affirmant qu’il n’y a plus de place dans ses autres centres.

Les autorités spadoises se sont donc tournées vers le tribunal, qui a pris une décision financièrement lourde : Fedasil a 48 heures pour déterminer les lieux où les résidents concernés seront transférés. Une fois ces lieux communiqués, il dispose de 48 heures pour exécuter le transfert, à raison de 50 résidents non atteints du covid tous les 5 jours, jusqu’à atteindre le seuil de 200 personnes. S’il ne respecte pas cette ordonnance du tribunal, Fedasil devra payer à la Ville de Spa 10.000 euros par jour de retard.

Fedasil n’a pas réagi à cette décision. L’agence fédérale précise être au courant de celle-ci et se concerter avec le cabinet du secrétaire d’Etat à la migration pour voir comment l’appliquer.