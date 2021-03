Une architecture ambitieuse pour la future maison communale d'Awans

Plongée vers la future administration communale d'Awans - © Karbon

C’est donc le parti pris d’une extension qui s’est imposé. La nouvelle construction encadre un vaste parvis verdurisé, à l’arrière duquel les usagers sont accueillis. L’entrée, toute en transparences s’ouvre sur un parc arboré. Un accès latéral plus discret est prévu pour les services d’aides sociales. Les aménagements intérieurs promettent de s’écarter des vastes plateaux de bureaux, au profit d’espaces plus réduits, qui vont offrir au personnel et aux citoyens des ambiances plus conviviales, plus domestiques.