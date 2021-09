Une année "à géométrie variable" pour le fonds d’investissement Noshaq

Les chiffres définitifs du bilan annuel de Noshaq ne sont pas encore connus, mais le résultat s’annonce positif. Et pourtant, ce fonds d’investissement, à cause de la pandémie, a dû accorder des moratoires de crédit à une centaine d’entreprises auxquelles elle participe ou auxquelles elle a prêté de l’argent. Sans compter une quinzaine de firmes sinistrées lors des inondations de juillet. L’impact de cette double crise : plus de quatre millions.

Comme l’explique le président, Jean-Michel Javaux, "c’est principalement l’économie traditionnelle qui a été touchée, la culture, le tourisme, l’événementiel par exemple ; or, dans le portefeuille de Noshaq, nous nous orientons de plus en plus des secteurs que nous avons définis comme prioritaires, la santé, les biotechnologies ou l’industrie du numérique, par exemple, qui ont très bien résisté, et qui assurent notre profitabilité".