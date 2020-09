Une agence de voyage en recours devant le Conseil d'Etat contre les zones rouges

Le gérant de RTK Travel Center, à Herve et Heusy, a décidé d'introduire un recours devant le Conseil d'État contre la décision du gouvernement qui impose des zones rouges, notamment pour l'Espagne et une grande partie de la France depuis vendredi.

300 voyages annulés depuis l'apparition des codes couleurs

Pour ce gérant d'agence, c'est "la goutte d'eau" qui fait déborder le vase. Le commerçant affirme avoir dû annuler près de 300 voyages depuis l'apparition des codes couleurs. "Ça représente plus ou moins entre 80 et 90% d'annulations" explique Damien Keutgen, gérant de RTK Travel Center à Herve et Heusy. "Par exemple, ici, sur toute la clientèle qui part en septembre, les rares destinations qu'on pouvait vendre -l'Espagne, les îles espagnoles ou encore un petit peu la France- sont toutes passées en rouge, donc supprimées. Donc la majorité, voire la totalité de mes ventes des départs à venir sont toutes annulées".

Un pays en zone rouge chez nous va être en vert dans un pays voisin

Au-delà de cette situation commerciale, le gérant estime que ces codes couleurs sont des dispositions excessives: "On a une incompréhension totale sur nos pays frontaliers voisins qui pratiquent des codes couleurs également, mais complètement différents. Par exemple un client belge qui veut aller en Turquie n'a pas pu y aller de tout l'été et pouvait y aller du Luxembourg ou de l'Allemagne. Les gens sont donc dans l'incompréhension totale. Un pays qui est en rouge chez nous va être en vert chez un de nos pays voisins".

Une atteinte à la liberté de circulation des citoyens

Les avocats de ce gérant d'agence de voyage estiment que ces décisions portent gravement atteinte à la liberté de circulation des citoyens reconnue par la Convention européenne des droits de l'Homme.