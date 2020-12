Une action généreuse et solidaire à la résidence des Arcades à Malmedy

"Voudriez-vous m'écrire pour Noël"? C'est le message posté il y a quelques jours sur Facebook par des pensionnaires de la résidence des Arcades, maison de repos à Malmedy. Ceux-ci ont pris la pose et leurs photos ont fait l'objet de milliers de partages et de commentaires enthousiastes.

C'est en surfant sur les réseaux sociaux qu'Emilie Starck, sous-directrice de la résidence, a découvert l'existence de cette sympathique initiative dans la région du Québec. " J'ai trouvé ça vraiment très chouette! On organise toujours un repas de Noël avec les familles des résidents mais cette année on ne pourra malheureusement pas le faire. Alors, avec mon équipe d'animation on s'est dit, pourquoi ne pas faire la même chose et faire passer le message sur Facebook en invitant ceux et celles qui le souhaitent à leur envoyer des petites lettres, des cartes, des dessins ou des chocolats pour égayer cette période qui sera plus difficile que d'habitude".

La plupart des résidents ont été tout de suite séduits par cette idée. "Un premier résident a accepté de prendre la pose pour la photo, puis un deuxième, puis un troisième...finalement, une cinquantaine de résidents sur les soixante-six ont décidé de participer à cette action" explique Emilie Starck.

Cette action suscite un énorme enthousiasme! Ce vendredi le post Facebook comptait plus de 17.000 partages! Chacun des résidents pourraient bien recevoir des centaines de lettres et autres petites attentions pour Noël.