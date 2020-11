Un Wanzois condamné à une peine de prison pour traitement dégradant et négligence de trois chiens

Un Wanzois né en 1957 a été condamné, mercredi par le tribunal correctionnel de Huy, pour traitement dégradant, privation d’aliments et de soins, non-assistance à personne en danger et infraction concernant la législation sur le bien-être animal à Vinalmont (Wanze, province de Liège). Il a écopé de 15 mois d’emprisonnement avec sursis simple et 1600 euros d’amende. Au civil, il devra payer la somme de 2000 euros provisionnels à la victime, son épouse.

Le 6 août 2019, une sexagénaire est attaquée par trois bergers malinois alors qu’elle leur donne à manger. Grièvement blessée et touchée au niveau du cou notamment, elle est emmenée au CHR de Huy pour une trentaine de morsures.

La dame est sauvée par l’équipe médicale, mais son hygiène corporelle interpelle les médecins et infirmiers : elle a la peau sale, des poux et les habits lui collent au corps, rendant l’odeur insupportable.

Prévenue, la zone de police Meuse-Hesbaye se rend au domicile de la victime et de son époux et y constate que les lieux sont insalubres, avec des détritus présents partout. L’homme a laissé son épouse, atteinte d’un handicap mental et ne pouvant pas se déplacer, seule à minima entre le 1er juillet 2016 et le 6 août 2019. L’homme ne s’occupait plus de l’entretien de l’habitation et avait déserté les lieux, laissant des sachets de nourriture à l’entrée. La dame n’avait donc plus quitté le domicile depuis trois années. Sans salle de bain, elle n’avait pas pu se laver.

Le prévenu était également poursuivi pour non-assistance à personne en danger et négligence animale. Après avoir constaté les blessures subies par son épouse le 6 août 2019, le Wanzois a attendu plus de deux heures avant d’appeler les secours. De plus, un vétérinaire a indiqué que les bergers malinois étaient sous-alimentés depuis leur naissance. L’un des chiens a été retrouvé mort suite à une bagarre survenue entre eux, tandis que les deux autres ont été euthanasiés peu de temps après.