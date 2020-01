Un voleur abattu par sa victime à Ferrières

Un voleur a été abattu cette nuit dans le village de My, dans la commune de Ferrières, annonce la DH. Le propriétaire de l’habitation a été réveillé vers minuit 30 par un bruit suspect. Il a saisi son arme, est tombé nez à nez avec trois personnes et a tiré, blessant un des voleurs. Ceux-ci ont alors pris la fuite mais le blessé s’est écroulé quelques centaines de mètres plus loin. Un peu plus tard, un secouriste l’a retrouvé et a été obligé par un des voleurs resté sur place à pratiquer un massage cardiaque. Sans suspect puisque le jeune homme de 21 ans est décédé. Le parquet a confirmé le décès ainsi que l’arrestation de tous les voleurs et de l’auteur du coup de feu. Ceux-ci doivent encore être entendus.

Le parquet se refuse pour l’instant à tout commentaire, les circonstances exactes devant encore être éclaircies.