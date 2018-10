Un voleur abattu par le gérant d'une station-service à Comblain-au-Pont: le gérant inculpé de meurtre

Le gérant d'une station-service qui a abattu un voleur à Comblain-au-Pont a été privé de liberté. Il a été inculpé de meurtre.

Vers 4 heures du matin, 4 ou 5 malfaiteurs sont entrés par effraction dans une station-service. Le gérant de la station, présent sur place, a sorti une arme et a tiré. Au moins l'un des malfaiteurs a été touché. Ils ont en tout cas pris la fuite et ils étaient toujours recherchés en fin d'après-midi. Ils se seraient rendus chez un médecin, auraient sonné, sans obtenir de réponse. La personne touchée par le ou les tirs est décédée et a été laissée devant la porte du médecin. Le parquet a confirmé les faits.

Je n'ai jamais imaginé une situation pareille

"Vers 4 heures 10 du matin, une voiture s'est arrêtée tous feux allumés et deux types sont sortis en hurlant à l'aide, à l'aide!" explique le médecin. "On n'a pas vu grand chose d'autre que ça si ce n'est qu'il y avait beaucoup d'agitation là devant. J'ai interprété ça comme étant des alcooliques, des ivrognes qui se battaient. Je n'ai jamais imaginé une situation pareille. Et c'est seulement quelques minutes après qu'on a entendu un bruit de verre, et surtout un bruit de choc sur la porte. J'ai à nouveau regardé, et quelques minutes après, les secours sont arrivés, convoqués je suppose par le voisinage. Je ne suis pas descendu tout de suite. Je n'aurais jamais osé descendre tout de suite tellement la situation était perturbante. C'était tout à fait inhabituel dans la manière d'appeler du secours. On appelle du secours en venant ici à la porte, en sonnant. Ici, on sentait bien les gens très angoissés, très perturbés par la situation".