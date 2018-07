Un vaste projet pour redessiner les entrées d'Aywaille

C'est une double enquête publique qui a démarré ce vendredi à Aywaille. Elle concerne d'abord le réaménagement du centre de la localité. Deux routes "nationales" se croisent à cet endroit, avec, forcément, un engorgement de la circulation des voitures et des camions. Depuis un an, une solution de boucle ouest, de contournement par l'aval de l'Amblève, a été testée: elle donne apparemment satisfaction, puisque l'administration wallonne souhaite matérialiser le dispositif. Concrètement, des "effets de portes" vont marquer l'entrée d'une vaste zone 30, avec des plateaux ralentisseurs en pente douce en béton; deux rues par lequel le trafic est désormais dévié vont devoir être structurellement renforcées, pour éviter que les poids lourds les défoncent; les trottoirs vont être élargis pour faciliter la liaison entre les aires de stationnement et les magasins ou terrasses de café; et un espace de convivialité vers la rivière, avec gradins, est prévu.

Mais c'est peut-être ailleurs que les changements les plus spectaculaires se préparent: au pied de la bretelle autoroutière, un axe particulièrement fréquenté. Un giratoire doit remplacer un carrefour à feux. Ce n'est pas le seul: à quelques centaines de mètres de là, un autre rond point doit fluidifier l'accès au supermarché Delhaize, qui "offre" d'ailleurs la portion de terrain nécessaire à sa réalisation... Cette voirie est bordée de multiples commerce qui se sont installés, de façon relativement anarchique au fil des ans. Les voitures ont un accès direct pour se garer, ce qui provoque régulièrement des accidents. Plusieurs dessertes locales devraient contribuer à régler ce problème de sécurité. La configuration des lieux ne le permet pas partout, cependant.... La présence d'un établissement scolaire dans le voisinage suscite également divers investissements, des traversées de chaussée, par exemple, ou encore une piste cyclable vers Remouchamps.

Il reste à voir comment les habitants vont réagir. Ces travaux doivent évidemment se dérouler en plusieurs phases, d'autant que les possibilités d'évitement de ces chantiers ne sont pas nombreuses. Mais ça risque d'allonger les nuisances, et de provoquer quelques mécontentements....