Un vaste plan de rénovation d’une centaine d’habitations sociales pour Nos Cités

C’est un vaste plan de rénovation de ses plus anciennes habitations sociales que vient de lancer la société Nos Cités à Welkenraedt, grâce à un subside wallon de 3,5 millions d’euros. Un plan qui concerne une centaine de maisons et qui va avoir de réelles conséquences positives pour la facture énergétique des locataires.

" Concrètement, nous avons retenu 102 logements qui seront entièrement rénovés. Ceux-ci se situent sur nos cinq communes affiliées et nous allons y remplacer les châssis, les toitures, isoler les façades et installer un système de ventilation. Les 102 logements qui ont été retenus sont des maisons des années’60-’70, qui n’ont jamais été rénovées jusqu’à ce jour. Elles sont très énergivores et ces travaux permettront aux locataires de faire certaines économies sur les consommations d’énergie. On avait souvent des plaintes à ce sujet et ici, on a le grand plaisir de pouvoir y apporter une réponse positive et de mettre en œuvre ce grand programme de rénovation qui va s’étendre jusqu’en 2024 ", détaille Madeleine Schmetz, directrice-gérante faisant fonction de Nos Cités.