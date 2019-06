Un ULM s'écrase le long de l'autoroute, près de Landen

Vers 14 heures, un ULM s’est écrasé sur un terrain longeant l’E40 Bruxelles-Liège à hauteur de Landen, entre l’autoroute et la ligne TGV. Le pilote et son passager sont légèrement blessés, ce qui peut paraître miraculeux quand on voit l’état de la carcasse de l’ULM.

Un petit avion s'écrase près de l'E40 à Walshoutem - © Tous droits réservés

Les pompiers de Hannut et de Landen se sont rendus sur place. On a été appelé pour le crash d’un avion qui se trouvait en feu, explique le commandant des pompiers de Landen. Arrivés sur place, on a éteint l’incendie, ça s’est passé très vite mais les deux victimes étaient déjà sorties de l’appareil, elles ont été transportées à l’hôpital (NDLR : à Leuven). Il s’agissait apparemment d’un atterrissage d’urgence. Il semble que le pilote a préféré atterrir sur le terre-plein, plutôt que sur l’autoroute ou le chemin de fer ; cela aurait été beaucoup plus sérieux…

Bien que la E40 longe les chemins de fer, l’accident n’a pas d’impact sur la circulation des trains, a précisé un porte-parole d’Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.

Selon les premières informations, l’avion, de type ULM, a décollé peu de temps avant le crash depuis l’aérodrome d’Avernas-le-Bauduin (Hannut, province de Liège), situé à quelques kilomètres du lieu de l’accident. L’appareil a alors rencontré des problèmes de moteur et le pilote a tenté un atterrissage d’urgence près de l’autoroute, sans y parvenir.