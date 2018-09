Un tunnel de Baelen qui enregistre les tremblements de terre de la planète entière

Ce weekend ce sont les traditionelles journées du patrimoine. Le thème de cette anné, c'est le patrimoine insolite. Près de 500 lieux ouvrent leurs portes au grand public. Parmis eux, un lieu pour le moins insolite au fin fond de la province de Liège. La station sismique de Membach à Baelen.

La porte verte est discrète en plein milieu des bois, sur la commune de Baelen, à proximité du barrage de la Gileppe. La station géophysique de l'observatoire royal de Belgique est pour le moins discrète de l'extérieur. Elle se situe au bout d'un long tunnel de 140 mètres qui s'enfonce dans les entrailles de la terre à plus de 40 mètres de profondeur. Car c'est en sous sol que l'on enregistre le plus précisement les soubressauts de la planète terre. Au bout du tunnel, deux salles bourrées d'instruments de mesure. La station comprend des sismomètres, accéléromètres, un gravimètre à supraconductivité, différentes sondes environnementales, et constitue la station de référence du gravimètre absolu de l’Observatoire.

Des instruments de mesures tellement précis et efficaces qu'ils enregistrent les tremblements de terre jusqu'à l'autre bout de la planète. La nuit dernière, un séisme d'une magnitude de 6,9 au Japon a par exemple été ressenti par les appareils de l'observatoire. Les données receuillies à Membach sont d'ailleurs régulièrement utilisée pour analyser des tremblements de terre en Russie ou au Etats-Unis.