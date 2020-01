Le Théâtre de Liège propose, du 19 au 25 janvier, une pièce mythique qui fût jouée la première fois 1947. Il s’agit de l’œuvre de Tennesse Williams "Un tramway nommé désir".

Cette pièce se déroule l’été en Nouvelle-Orléans où une héritière ruinée, Blanche, s’installe chez sa sœur Stella dont l’époux est un ouvrier polonais. C’est la rencontre entre deux mondes opposés.

Le désir au centre de la pièce

"Le grand thème pour moi dans cette pièce c’est le désir, explique le metteur en scène Salvatore Calcagno. Quels sont les désirs que nous avons le droit d’affirmer aujourd’hui. Ce qui m’a troublé c’est tout ce rapport à la sexualité et au désir. Comment une femme qui affirme ses désirs aujourd’hui peut faire peur autant à la société qu’aux hommes car elle a des désirs autres et qu’elle n’est pas dans le mensonge".

"Un tramway nommé désir" c’est aussi un film adapté de la pièce de Tennesse Williams réalisé par Elia Kazan en 1951. Ce long métrage mettait en scène Vivien Leigh, Kim Hunter et Marlon Brando.

Salvatore Calcagno: "Je connais le film, je l’ai vu il y a longtemps. La différence est que quand j’ai lu la pièce, ce qui m’a énormément touché est le portrait de ces deux femmes. Car, dans le film d’Elia Kazan, Marlon Brando occupe une place monumentale et il est beau comme un Dieu. Mais le thème parle surtout de ces deux sœurs. Il faut savoir que Tennessee Williams avait une sœur qui a été internée et faite passée pour folle. À l’époque, il a laissé faire ça et de là réside toute sa culpabilité face à cet épisode douloureux de sa vie".

"Un tramway nommé désir" au Théâtre de Liège, Salle de la Grande Main du 19 au 25 janvier 2020.

Le site: https://theatredeliege.be/evenement/un-tramway-nomme-desir/