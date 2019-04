Un tram de 1907 en cours de restauration à Verviers

Dans quelques mois, un ancien tram verviétois datant de 1907 sera entièrement restauré. C'est un verviétois passionné d'histoire et de sa ville, Jean-Pol Bollette, qui avec sa société Green Construct a entrepris cette restauration. Celle-ci représente un travail de six à sept semaines à temps plein pour un ouvrier et un investissement de 15.000 à 40.000 euros. Un coût qui varie en fonction de la version choisie.

" Le défi qui est le nôtre aujourd’hui, c’est de savoir si nous voulons restaurer le tram dans sa version initiale de 1907 ou dans sa version rénovée de 1930. Pour ce qui est de la version de 1930, c’est relativement facile. La version de 1907 est un peu plus complexe et nettement plus onéreuse ", explique Jean-Pol Bollette. " La version de 1930 a amené des modifications importantes. On y a amené les freins hydrauliques et donc il y a un poste de commande différent. On en arrive aussi à cette époque-là à protéger le conducteur du tram "