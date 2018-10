Un train de marchandises direct Liège-Chine

Une liaison ferroviaire directe entre Liège et la Chine centrale pour transporter des marchandises. Le premier train de 29 wagons et trente-sept conteneurs a démarré cet après-midi de la plateforme multimodale rail-route de Bierset pour Zhengzou. Ce train de marchandises roulera 12 jours pour traverser le continent en passant par la Russie avant de rejoindre la Chine explique Nicolas Limbioul, le patron de Liège Logistics Intermodal, l'entreprise qui exploite la plate-forme rail-route d'où démarre ce train : "C'est le premier train vers le centre de la Chine. Il n'y a pas de rupture de charge. C'est un direct."

Au départ de Liège, le train est déjà chargé de marchandises. Essentiellement des produits mécaniques en acier. Il doit revenir le premier novembre, une opportunité pour l'e-commerce chinois. "On compte déjà onze mille trains chinois à destination de l'Europe" explique Michel Kempeneers, de l'Awex. "Principalement des trains à destination de l'Allemagne et des Pays-Bas. Et dans le cadre du jumelage de la Région wallonne avec la Province chinoise de Henan, nous avons pu obtenir ce beau succès, faire partir le premier train chinois de Wallonie, au départ de Liège. On attend à l'horizon 2019 deux ou trois trains par semaine à destination ou en provenance de Chine. Il s'agit d'alimenter les pays européens en produits chinois et aussi de pouvoir exporter là-bas les marchandises produites en Europe et en Wallonie."

Le train qui a démarré de Bierset ce mercredi après-midi était tiré par une locomotive privée allemande. A la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, les conteneurs seront transbordés sur d'autres wagons adaptés à l'écartement différent des voies ferroviaires russes. La même opération sera répétée à la frontière russo-chinoise. Au total, le train de marchandises au départ de Liège va parcourir onze mille kilomètres avant de rejoindre la Chine centrale.