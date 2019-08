Un train annulé pour cause de graffitis

Les dégradations dans les trains seront plus facilement réprimées - JT 13h - 25/09/2017 La guerre contre les incivilités dans les trains et le long du rail est déclarée. Le Ministre fédéral de la Mobilité veut autoriser les amendes administratives, car il a vu la note arriver : 5 millions d'euros, l'an dernier, rien que pour effectuer des réparations dans les trains. Il a fallu changer des vitres ou des tablettes brisées, remplacer des extincteurs. Et puis surtout nettoyer les graffitis. Une opération difficile et coûteuse...