Un toutou liégeois dans le dernier clip de Julien Doré

"Un casting a été organisé, on y cherchait de nombreux chiens" précise Ameline Renier, la propriétaire d'Haïko. Pour y participer, il fallait simplement envoyer une vidéo dans laquelle les chiens devaient juste se mettre en position assise, couchée et debout, ce qui était assez facile pour KoKo qui sait aussi faire le poirier, le mort, du skateboard (!),... . Il a donc tout de suite été sélectionné et a passé toutes les épreuves suivantes à Bruxelles pour finalement être retenu pour le tournage du clip".

Ce clip, déjanté, se déroule dans un bar où les clients sont des chiens. "La majorité d'entre eux étaient là comme figurants. Haïko a eu le privilège de jouer une scène avec Julien Doré. On lui a demandé de monter sur une banquette, de mettre 2 pattes sur la table et de se cacher la tête entre elles. Julien Doré faisait les mêmes gestes au même moment"