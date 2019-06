Un tournoi de football pour aider les sans abris à se réinserer

Durant deux jours, la Homeless Cup s’installe au pied de la gare des Guillemins. C’est une première en Wallonie. Comme son nom l’indique, cette compétition de football s’adresse aux personnes sans abris, qui sortent de désintoxication ou de prison, et qui tentent de se réinsérer dans la société.

Ces personnes ont perdu leur confiance en elles et donc c'est parfois difficile pour elles de faire des rencontres. L’objectif de cet événement est donc de les aider dans leur socialisation. Jessy, un jeune bruxellois, a tout perdu il y a quelques années. Il affirme que le foot et la Homeless Cup lui ont sauvé la vie : "Ça m’a vraiment aidé à me reconstruire. Il y a aussi une association qui travaille avec la Belgium Homeless Cup qui m’a aidé à trouver du travail. Et pour ça, je suis content de jouer ici".

Cet événement est organisé par des associations qui viennent en aide aux personnes sans abris. C’est aussi une collaboration avec la Fédération Belge de Foot et la Proligue, avec des clubs professionnels dont le Standard, Anderlecht, l’Antwerp, Charleroi. Ces clubs vont s’affronter à la gare des Guillemins jusqu’à samedi soir.