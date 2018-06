Un toucan de 5 mètres posé au sommet du futur Van der Valk Congrès Hôtel de Liège

Depuis ce jeudi, un toucan s'est posé au sommet du futur hôtel Van der Valk, implanté à côté du Palais des Congrès de Liège. Ce toucan, c'est le symbole de la chaîne hôtelière et il marque l'approche de l'ouverture.

Cet hôtel succèdera aux anciens hôtels Alliance et Holliday Inn.

Son ouverture est prévue le 3 juillet prochain. " Ca sera une ouverture qui sera phasée : on ouvrira avec 120 chambres, le rez-de-chaussée et un restaurant provisoire dans la salle de banquet. Ensuite, au fur et à mesure, on ouvrira de semaine en semaine les étages complémentaires pour arriver dans le courant du mois d’août à 219 chambres. Pour la piscine intérieure et le sky bar, il faudra attendre le courant du mois de septembre. Il s’agit d’un investissement de 21 millions d’euros ", détaille Marco Wohrmann, le directeur du futur hôtel quatre étoiles.

Le futur hôtel a aussi repris une partie du personnel de l’ancien Alliance Hôtel, comme il s’y était engagé : " On avait repris les 38 membres du personnel qui travaillaient auparavant dans cet hôtel et ici, on a ouvert le recrutement parce qu’on doit agrandir l’équipe. Une fois que l’hôtel tournera à plein régime, on devrait être approximativement à une centaine d’emplois ", confirme Marco Wohrmann.

Une vingtaine d'anciens employés ont ainsi été repris pour le futur hôtel. Les premiers clients seront danois et les chambres dans cet hôtel coûteront entre 80 et 100 euros la nuit en chambre standard.