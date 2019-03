Un Theutois colorise des photos de la guerre 14-18

Séduit par un reportage télévisé consacré aux deux guerres mondiales et entièrement colorisé, Johnny Sirlande s’est découvert une passion pour la colorisation de clichés noir et blanc. Une passion qui a attiré l’attention d’un musée français, à Vignacourt, dans la Somme, où l’on a retrouvé dans une ferme 4000 photos en noir et blanc de soldats et de civils prises lors de la guerre 14-18. Le musée lui a demandé d’en coloriser une partie en vue d’une exposition prévue en avril. Une commande par étape comme l'explique Johnny Sirlande : " La première fois, c'était une dizaine et puis une autre dizaine et puis finalement on en est arrivé à 400 photos que je dois coloriser. Pour le moment, je suis en plein travail. Si on veut faire les choses correctement, on en est à 5 à 10 jours pour une photo ".

Techniquement, l’informaticien theutois utilise un logiciel bien connu mais son travail relève aussi de l’art. "J’utilise essentiellement le programme photoshop. Après, on use de subterfuges. C’est un petit peu à la débrouille et ça demande parfois beaucoup de temps de recherche", ajoute t-il.

Des centaines d’heures face à l’écran d’ici le mois d’avril, c’est le lot de Johnny Sirlande qui assouvit sa passion tout à fait bénévolement. "C’est vraiment ma passion, mon devoir de mémoire. C’est la moindre des choses que je puisse faire. Voir un sourire sur le visage d’une personne qui va voir la photo de son arrière-arrière-grand-père, quelque part, j’ai tout gagné " .

Nul doute que l’émotion du Theutois sera forte lors du vernissage de l’exposition de Vignacourt en avril prochain.