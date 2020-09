Un télescope souterrain géant va-t-il bientôt traverser le Pays de Herve?

Comme le précisent les journaux La Libre et l'Avenir, ce projet vient en tout cas d'être officiellement déposé au niveau européen.

Einstein, c'est le nom de code de ce projet de télescope souterrain de 2 milliards d'euros. Un télescope enterré à 300 mètres de profondeur et constitué de 3 tunnels de 10 km de long reliés entre eux. Il permettra de détecter les ondes gravitationnelles et donc les déformations de l'espace comme les trous noirs, et ainsi de mieux comprendre l'origine et l'évolution de l'univers, dont le fameux big-bang.

Un des points d'entrées de ce télescope pourrait se situer du côté de Plombières. La candidature du pays de Herve à travers celle de l'Euregio vient d'être déposée par les universités belges, dont celle de Liège. La Sardaigne est également candidate.

Le choix de la localisation par l'Union européenne devrait intervenir dans les 5 ans à venir. Il faudra ensuite 10 ans pour construire ce fameux télescope Einstein.

Si notre région est choisie pour l'installer, les retombées économiques seront gigantesques. Mais ce sont là évidemment des considérations beaucoup plus ... terre à terre.